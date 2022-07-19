***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









in Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022/28 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tuncay Kamil Güçlü tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne,Görevlerinden istifa eden Sn. Tuncay Kamil Güçlü'nün yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Sn. Bilgün Gürkan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046620BIST