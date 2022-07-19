***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.07.2022 18:13
in Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022/28 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tuncay Kamil Güçlü tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne,
Görevlerinden istifa eden Sn. Tuncay Kamil Güçlü'nün yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Sn. Bilgün Gürkan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046620
BIST
18:052.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 50,69
|Açılış
|: 2.449
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|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.502
En Düşük
2.448
18:0517,5444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1120
|Açılış
|: 17,6100
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|Önceki Kapanış
|: 17,4900
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17,5892
En Düşük
17,4264
18:0517,9820
En Yüksek
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|: 1,51%
|| 0,2680
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|: 18,0100
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|Önceki Kapanış
|: 17,7600
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18:05966,27
En Yüksek
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|: 0,70%
|| 6,72
|Açılış
|: 966,27
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|Önceki Kapanış
|: 959,55
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971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|3,85
|104.485.863
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.986.511
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|2.645.537
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.737.925
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|19.893.179
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,02
|52.736.990
|% -8,52
|
|RODRG
|20,50
|776.957
|% -5,96
|
|AGYO
|3,68
|43.854.639
|% -4,42
|
|PENTA
|409,50
|38.994.275
|% -3,87
|
|KRGYO
|8,60
|15.969.252
|% -3,80
|
|THYAO
|51,10
|4.686.737.001
|% 2,24
|
|SISE
|21,18
|1.886.476.852
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|KCHOL
|34,82
|1.241.330.699
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|ODAS
|3,46
|1.210.254.356
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|276.306.103
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,50
|893.613.423
|% 2,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5429
|17,5444
|% 0,64
|
|Euro
|17,9567
|17,9820
|% 1,51
|
|Sterlin
|21,0280
|21,1334
|% 1,06
|
|Frank
|18,0437
|18,1524
|% 1,41
|
|Riyal
|4,6593
|4,6827
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|3,28
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,46
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.544
|6.626
|2,00
|
|Yarım
|3.188
|3.239
|6,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.619
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,02
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Seans Raporu
18:05
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17:58IDEAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 762 adet işlem
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17:57DGATE
Yüzde 6.25 oranında artışla 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 441 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 23 artarak (% 2.00 ) 2, 666
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17:55XU100
Endeks 2, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
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17:55KONYA
Yüzde 8.34 oranında artışla 1, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 567 adet işlem