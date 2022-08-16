***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2022 09:14
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11 Mart 2022 tarihli İzahname belirtildiği üzere İzmir Aliağa OSB içerisinde 58.309 m2 arazinin (103 Ada-1,2,34 Parseller) Şirket adına tahsisi 2021 Kasım ayı itibarıyla gerçekleştirilmiş olup, hücre ve panel üretimi yatırımı projelendirme süreci halihazırda devam etmektedir.
Şirketimizin yapmayı planladığı hücre ve panel fabrika yatırımı ile ilgili piyasadaki talebe hızlı cevap verebilmek ve yatırımı hızlandırmak amaçlı ek olarak fabrika binası hazır, Uzunburun Mevkii Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 129 Ada 1 Parsel adresinde yer alan toplamda 35.953 m2'lik fabrika binası ve alanı için Smart Holding A.Ş. ile kira sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055714
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
0
En Düşük
0
18:0517,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9757
En Düşük
17,9372
18:0518,2394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0145
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2836
En Düşük
18,2255
18:051.027,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.027,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.025,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YATAS
|16,39
|58.697.765
|% 4,25
|
|MAVI
|65,70
|69.408.920
|% 1,88
|
|KLRHO
|20,30
|48.417.190
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,46
|83.157.410
|% 0,00
|
|OBASE
|16,93
|121.325.987
|% 0,00
|
|TRILC
|11,18
|218.478.585
|% 0,00
|
|TETMT
|227,50
|3.867.715
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,83
|38.063.971
|% 0,00
|
|SUNTK
|23,90
|19.860.088
|% 0,00
|
|SUWEN
|21,94
|50.618.470
|% 0,00
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 0,00
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,00
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 0,00
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 0,00
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,00
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9539
|17,9687
|% 0,06
|
|Euro
|18,2281
|18,2394
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,5716
|21,6797
|% -0,08
|
|Frank
|18,8955
|19,0094
|% -0,05
|
|Riyal
|4,7680
|4,7919
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|0,63
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|0,12
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.893
|6.956
|0,00
|
|Yarım
|3.359
|3.401
|0,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.700
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,99
|93,99
|-1,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem