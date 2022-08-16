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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.08.2022 09:14
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

11 Mart 2022 tarihli İzahname belirtildiği üzere İzmir Aliağa OSB içerisinde 58.309 m2 arazinin (103 Ada-1,2,34 Parseller) Şirket adına tahsisi 2021 Kasım ayı itibarıyla gerçekleştirilmiş olup, hücre ve panel üretimi yatırımı projelendirme süreci halihazırda devam etmektedir.
Şirketimizin yapmayı planladığı hücre ve panel fabrika yatırımı ile ilgili piyasadaki talebe hızlı cevap verebilmek ve yatırımı hızlandırmak amaçlı ek olarak fabrika binası hazır, Uzunburun Mevkii Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 129 Ada 1 Parsel adresinde yer alan toplamda 35.953 m2'lik fabrika binası ve alanı için Smart Holding A.Ş. ile kira sözleşmesi imzalanmıştır.
 
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055714


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