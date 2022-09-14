Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.09.2022 11:23
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

08.04.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin BOR -1 (100 MWe) ihalesinde Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş.'nin 37,5 Kuruş/kW saat bedel ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazanmış olduğu kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Şirketimiz bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) Niğde Bor bölgesinde kurmayı amaçladığı söz konusu 100 MWe (Bor-1) gücündeki güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali için ön lisans almıştır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.
 
            
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063018


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:123.340
Değişim :  -2,54% |  -87,03
Açılış :  3.419  
Önceki Kapanış :  3.427  
En Yüksek
3.436 En Düşük
3.325
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAGYO 23,12 8.329.672 % 9,99  
RODRG 40,18 3.035.559 % 9,96  
DESA 31,40 23.001.474 % 8,88  
BEYAZ 13,28 12.637.926 % 6,67  
INVEO 23,20 80.259.723 % 6,42  
daha fazla
11:10 Alış Satış %  
Dolar 18,2505 18,2549 % 0,03  
Euro 18,2565 18,2654 % 0,40  
Sterlin 21,0127 21,1181 % 0,48  
Frank 18,9554 19,0696 % 0,30  
Riyal 4,8408 4,8651 % -0,00  
daha fazla
11:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 3,23  
Altın Gr. 1.000 1.000 1,18  
Cumhuriyet 6.722 6.824 -48,00  
Tam 6.760 6.823 7,00  
Yarım 3.294 3.336 4,00  
Çeyrek 1.652 1.667 1,00  
Gümüş.Ons 19,48 19,51 0,16  
Gümüş Gr. 11,40 11,41 0,04  
B. Petrol 92,63 92,63 -0,54  
Seans Raporu 11:10
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru