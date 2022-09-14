***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.04.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin BOR -1 (100 MWe) ihalesinde Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş.'nin 37,5 Kuruş/kW saat bedel ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazanmış olduğu kamuoyu ile paylaşılmıştı.Şirketimiz bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) Niğde Bor bölgesinde kurmayı amaçladığı söz konusu 100 MWe (Bor-1) gücündeki güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali için ön lisans almıştır.Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063018BIST