***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2022 11:23
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.04.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin BOR -1 (100 MWe) ihalesinde Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş.'nin 37,5 Kuruş/kW saat bedel ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazanmış olduğu kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Şirketimiz bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) Niğde Bor bölgesinde kurmayı amaçladığı söz konusu 100 MWe (Bor-1) gücündeki güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali için ön lisans almıştır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063018
BIST
11:123.340
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -87,03
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.325
11:1218,2604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2472
11:1218,2697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0763
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2713
En Düşük
18,1753
11:121.001,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.001,06
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,36
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler11:10
|PAGYO
|23,12
|8.329.672
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.035.559
|% 9,96
|
|DESA
|31,40
|23.001.474
|% 8,88
|
|BEYAZ
|13,28
|12.637.926
|% 6,67
|
|INVEO
|23,20
|80.259.723
|% 6,42
|
|ISCTR
|10,17
|1.143.650.275
|% -10,00
|
|ISFIN
|8,10
|19.287.727
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.243.165
|% -10,00
|
|HKTM
|38,20
|29.557.218
|% -9,99
|
|HALKB
|12,26
|1.205.446.973
|% -9,99
|
|THYAO
|71,50
|1.453.993.031
|% 0,56
|
|KRDMD
|13,42
|1.214.290.954
|% -7,13
|
|HALKB
|12,26
|1.205.446.973
|% -9,99
|
|AKBNK
|14,22
|1.193.091.376
|% -9,77
|
|ISCTR
|10,17
|1.143.650.275
|% -10,00
|
|EKGYO
|4,37
|991.466.767
|% -9,34
|
|YKBNK
|7,86
|1.117.721.901
|% -9,97
|
|ISCTR
|10,17
|1.143.650.275
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.205.446.973
|% -9,99
|
|CEMAS
|1,44
|131.780.986
|% -2,04
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2505
|18,2549
|% 0,03
|
|Euro
|18,2565
|18,2654
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,0127
|21,1181
|% 0,48
|
|Frank
|18,9554
|19,0696
|% 0,30
|
|Riyal
|4,8408
|4,8651
|% -0,00
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|3,23
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,18
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.760
|6.823
|7,00
|
|Yarım
|3.294
|3.336
|4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,04
|
|B. Petrol
|92,63
|92,63
|-0,54
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25GARAN
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 26.62 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 292, 755 adet işlem
-
11:22ZPLIB
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 42.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 655 adet işlem
-
11:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -98, 57 kaybederek (% -2.63 ) 3, 649
-
11:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, HALKB, KRDMD
-
11:21XU100
Endeks 3, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 33 altında . İşlem hacmi 19, 126.00 milyon TL de