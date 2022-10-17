***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İzmir ilinde yapılacak olan 2.048 MW/Yıl kapasiteli fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımı ile ilgili T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu teşvik başvurumuz Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamına alınarak 15.10.2022 tarih ve 31984 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayınlanan 6211 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kabul edilmiştir.Teşviğe konu öngöürlen sabit yatırım tutarı 7.627.000.000 TL olup, yatırımın yararlanacağı teşvik unsurları aşağıdaki gibidir.a) Gümrük Vergisi Muafiyeti,b) KDV İstisnası,c) KDV İadesi,ç) Vergi İndirimi (vergi indirim oranı : %100, yatırıma katkı oranı: %80, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı : %100),d) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl),e) Nitelikli Personel Desteği (azami 120.000.000 TL),f) Enerji Desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 100.000.000 TL'yi aşmamamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50'si),g)Yatırım yeri tahsisiKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072418BIST