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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.10.2022 09:28
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin İzmir ilinde yapılacak olan 2.048 MW/Yıl kapasiteli fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımı ile ilgili T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu teşvik başvurumuz Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamına alınarak 15.10.2022 tarih ve 31984 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayınlanan 6211 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kabul edilmiştir.
Teşviğe konu öngöürlen sabit yatırım tutarı 7.627.000.000 TL olup, yatırımın yararlanacağı teşvik unsurları aşağıdaki gibidir.
a) Gümrük Vergisi Muafiyeti,
b) KDV İstisnası,
c) KDV İadesi,
ç) Vergi İndirimi (vergi indirim oranı : %100, yatırıma katkı oranı: %80, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı : %100), 
d) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl),
e) Nitelikli Personel Desteği (azami 120.000.000 TL),
f) Enerji Desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 100.000.000 TL'yi aşmamamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50'si),
g)Yatırım yeri tahsisi
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072418


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Çeyrek 1.634 1.651 -8,00  
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