***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSmart Güneş Enerjisi Teknolojileri AR-GE Üretim San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu, 07 Kasım 2022 tarihinde: Halka arz izahnamesinde yer alan halka arz gelirlerinin yeni yatırımlarda kullanımına yönelik olarak Şirket'imizin yaptığı işlerle entegre ederek sinerji yaratabileceği yatırım alanları ve yeni iş modelleri oluşturulması kapsamında yeşil hidrojen faaliyetlerini yürütmek üzere Energy Plaza, Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sok. N2 K:6 34805 Beykoz/ İstanbul adresinde, Şirket'imiz ile Smart Holding A.Ş. ortaklığında, SMART YEŞİL HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ünvanlı, 10.000.000-TL (on milyon Türk Lirası) sermaye ile yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine % 75 oranında sermaye payı ile iştirak edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077781BIST