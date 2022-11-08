***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2022 09:13
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri AR-GE Üretim San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu, 07 Kasım 2022 tarihinde: Halka arz izahnamesinde yer alan halka arz gelirlerinin yeni yatırımlarda kullanımına yönelik olarak Şirket'imizin yaptığı işlerle entegre ederek sinerji yaratabileceği yatırım alanları ve yeni iş modelleri oluşturulması kapsamında yeşil hidrojen faaliyetlerini yürütmek üzere Energy Plaza, Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sok. N2 K:6 34805 Beykoz/ İstanbul adresinde, Şirket'imiz ile Smart Holding A.Ş. ortaklığında, SMART YEŞİL HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ünvanlı, 10.000.000-TL (on milyon Türk Lirası) sermaye ile yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine % 75 oranında sermaye payı ile iştirak edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077781
BIST
11:334.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 55,74
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.396
En Düşük
4.297
11:3318,6091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1321
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
11:3318,5960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0610
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:33998,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,33
|Açılış
|: 998,48
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,72
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:32
|GUBRF
|162,80
|469.446.370
|% 10,00
|
|TEZOL
|22,04
|163.994.130
|% 9,98
|
|DESA
|42,98
|29.535.848
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|111.184.159
|% 9,94
|
|DITAS
|23,28
|8.808.655
|% -36,88
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,52
|5.594.442.124
|% 2,46
|
|THYAO
|110,10
|4.635.926.878
|% 2,71
|
|KRDMD
|13,50
|2.286.930.809
|% -2,53
|
|PETKM
|14,57
|1.639.442.149
|% -0,55
|
|ASELS
|36,22
|1.543.609.162
|% 1,57
|
|EKGYO
|4,66
|1.323.255.550
|% -2,71
|
|SKBNK
|2,15
|370.727.255
|% 3,37
|
|KRDMD
|13,50
|2.286.930.809
|% -2,53
|
|EREGL
|37,52
|5.594.442.124
|% 2,46
|
|YKBNK
|9,62
|1.139.598.112
|% 2,23
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6054
|18,6092
|% 0,72
|
|Euro
|18,5973
|18,6095
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,2732
|21,3799
|% 0,27
|
|Frank
|18,7081
|18,8208
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9370
|4,9617
|% 0,67
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-5,55
|
|Altın Gr.
|998
|998
|3,24
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.678
|6.732
|-16,00
|
|Yarım
|3.254
|3.291
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,69
|97,69
|-0,23
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:47TUKAS
Yüzde 4.44 oranında artışla 21.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 800, 446 adet işlem
-
11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 65 artarak (% 1.62 ) 4, 815
-
11:46
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GUBRF, ARTI
-
11:46XU100
Endeks 4, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 39, 682.00 milyon TL de
-
11:46DOGUB
Yüzde 7.88 oranında artışla 10.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 277, 170 adet işlem