***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2022 15:28
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri AR-GE Üretim San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu, 14 Kasım 2022 tarihinde: Halka arz izahnamesinde yer alan halka arz gelirlerinin yeni yatırımlarda kullanımına yönelik olarak Şirket'imizin yaptığı işlerle entegre ederek sinerji yaratabileceği yatırım alanları ve yeni iş modelleri oluşturulması kapsamında yeşil mobilite faaliyetlerini yürütmek üzere Energy Plaza, Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sok. N2 K:6 34805 Beykoz/ İstanbul adresinde, SMART SOLARGIZE YEŞİL MOBİLİTE A.Ş. ünvanlı, 5.000.000-TL (beş milyon Türk Lirası) sermaye ile yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine % 100 oranında sermaye payı ile iştirak edilerek tüzel kişi ortak olunmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079781
BIST
17:594.570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 114,67
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0610
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
17:5919,2184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
17:591.059,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.059,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.061,67
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.445.516
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|189.394.205
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.798.411
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|724.758.071
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|975.099.503
|% -9,93
|
|GLBMD
|10,20
|33.156.271
|% -6,85
|
|BRKO
|2,18
|1.138.064
|% -6,84
|
|FENER
|66,05
|409.157.479
|% -6,44
|
|SELVA
|11,78
|220.932.843
|% -5,15
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% -1,61
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 2,30
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 6,79
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 6,79
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 2,82
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5961
|18,6059
|% 0,33
|
|Euro
|19,2060
|19,2184
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,7754
|21,8846
|% -0,57
|
|Frank
|19,5875
|19,7055
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9332
|4,9580
|% 0,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,18
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.059
|4,58
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.990
|7.122
|104,00
|
|Yarım
|3.395
|3.482
|51,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.740
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,06
|13,07
|0,15
|
|B. Petrol
|95,25
|95,25
|-0,74
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN