***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.11.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Şirketimizin GOSB Tembelova Alanı, Cadde 3200 N3207 Gebze / KOCAELİ adresinde bulunan ve 01.07.2021 - 30.06.2022 tarihleri arasında 7.818.045,00 kWh elektrik tüketimi gerçekleştirmiş olan fabrikamızın elektrik enerjisi ihtiyacını mahsuplaştırmak amacıyla, Smart Holding A.Ş.'ye ait Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarımülk mah/köyü, 128 ada 35 parsel no'lu arazide, 4662,9 kWp gücünde Güneş Enerji Santrali kurabilmek adına Kahramanmaraş Valiliği'ne sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED süreci başlamıştı. Kahramanmaraş Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 15.11.2022 (bugün) tarihi itibarıyla tarafımıza iletilen bilgilendirme yazısında şirketimize "ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME BELGESİ" verildiği bilgisi yer almaktadır. 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin Ek-II listesinde yer alan "Güneş Enerji Santrali" projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu projeye ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080116BIST