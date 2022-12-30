***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile yurtiçinde yerleşik bir müşterisi arasında 2023 yılı için 100 MW'lık güneş paneli satın alımı taahhüdü ve 100 MW'lık güneş paneli satın alım opsiyonunu içeren, toplamda 200MW'lık güneş paneli satışına ilişkin bağlayıcı olmayan iyi niyet mektubu imzalanmıştır. Tarafların yakın zamanda müzakerelerini tamamlayarak yasal olarak bağlayıcı olacak şekilde yukarıda belirtilen miktarlara ilişkin satış ve distribütörlük sözleşmelerini imzalamaları beklenmektedir. Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091535BIST