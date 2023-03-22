***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2023 18:24
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.03.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere Şirketimizin halka arz izahnamesinde Smart Holding A.Ş. tarafından verilen taahhütler çerçevesinde, Şirketimizin halka arzına katılan ve halka arzdan aldığı payları "kesintisiz olarak" mali tablo açıklandığı gün akşamına kadar taşıyan yatırımcılarımıza verileceği açıklanan toplam 135.661,80 adet ilave pay, ilave pay dağıtımına hak kazanan ortaklarımızın hesaplarına MKK tarafından bugün dağıtılmıştır. Bu dağıtım sonrasında Şirketimiz ortağı Smart Holding A.Ş.'nin şirketimizdeki pay sayısı 229.584.038,20 adet, pay oranı da %75,03 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127149
BIST
18:055.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 94,43
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
5.001
En Düşük
4.891
18:0519,0416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0216
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
18:0520,5567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0637
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
18:051.192,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.192,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.170,00
|97.691.447
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|886.308
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|123.734.730
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.680.023
|% 10,00
|
|ALCAR
|506,00
|44.607.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|345,60
|39.836.009
|% -10,00
|
|GEREL
|14,39
|220.049.877
|% -9,95
|
|SEKUR
|18,07
|38.263.236
|% -7,57
|
|FENER
|59,65
|551.491.538
|% -6,80
|
|ULUSE
|161,40
|179.744.028
|% -6,33
|
|ASTOR
|60,50
|7.021.617.900
|% -3,97
|
|EREGL
|37,10
|3.895.690.763
|% 0,22
|
|THYAO
|127,90
|3.535.726.338
|% 3,23
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|EKGYO
|6,72
|1.280.216.578
|% 2,13
|
|YKBNK
|10,47
|1.537.281.889
|% 1,75
|
|KRDMD
|19,53
|2.796.311.847
|% 6,49
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0383
|19,0416
|% 0,11
|
|Euro
|20,5494
|20,5567
|% 0,31
|
|Sterlin
|23,2313
|23,3478
|% 0,23
|
|Frank
|20,5496
|20,6734
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0541
|5,0794
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|7,12
|
|Altın Gr.
|1.192
|1.192
|4,58
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.057
|8.156
|32,00
|
|Yarım
|3.950
|3.991
|15,00
|
|Çeyrek
|1.975
|1.995
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,66
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,83
|13,85
|0,14
|
|B. Petrol
|76,00
|76,00
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
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