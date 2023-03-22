***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.03.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere Şirketimizin halka arz izahnamesinde Smart Holding A.Ş. tarafından verilen taahhütler çerçevesinde, Şirketimizin halka arzına katılan ve halka arzdan aldığı payları "kesintisiz olarak" mali tablo açıklandığı gün akşamına kadar taşıyan yatırımcılarımıza verileceği açıklanan toplam 135.661,80 adet ilave pay, ilave pay dağıtımına hak kazanan ortaklarımızın hesaplarına MKK tarafından bugün dağıtılmıştır. Bu dağıtım sonrasında Şirketimiz ortağı Smart Holding A.Ş.'nin şirketimizdeki pay sayısı 229.584.038,20 adet, pay oranı da %75,03 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127149BIST