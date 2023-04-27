***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1) Şirketimizin %100 iştiraki olan Hollanda'da yerleşik Smart Global Enterprises & Trading BV aracılığıyla, Bulgaristan'da Şirketimiz ile benzer faaliyetlerde bulunacak, benzer operasyonları yürütecek Smart Solar Technologies unvanlı yeni bir Şirket kurulmasına karar verilmiştir.2) Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 2 bölgede 3 GW üretim kapasitesine kadar güneş paneli üretim tesisleri kurulması amacıyla, Şirketimizin %100 iştiraki olan Hollanda'da yerleşik Smart Global Enterprises & Trading BV aracılığıyla yeni bir Şirket kurulmasına karar verilmiştir.3) Çin'de satın alma ve tedarik zincirinin güçlendirilmesi, tedarikçiler ile üretim ve kalite süreçlerinin kontrolü amacıyla yeni bir Şirket kurulmasına ve bu Şirkete %100 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141511BIST