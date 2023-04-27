***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2023 09:16
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1) Şirketimizin %100 iştiraki olan Hollanda'da yerleşik Smart Global Enterprises & Trading BV aracılığıyla, Bulgaristan'da Şirketimiz ile benzer faaliyetlerde bulunacak, benzer operasyonları yürütecek Smart Solar Technologies unvanlı yeni bir Şirket kurulmasına karar verilmiştir.
2) Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 2 bölgede 3 GW üretim kapasitesine kadar güneş paneli üretim tesisleri kurulması amacıyla, Şirketimizin %100 iştiraki olan Hollanda'da yerleşik Smart Global Enterprises & Trading BV aracılığıyla yeni bir Şirket kurulmasına karar verilmiştir.
3) Çin'de satın alma ve tedarik zincirinin güçlendirilmesi, tedarikçiler ile üretim ve kalite süreçlerinin kontrolü amacıyla yeni bir Şirket kurulmasına ve bu Şirkete %100 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141511
BIST
11:404.771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -12,64
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.818
En Düşük
4.751
11:4019,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
11:4021,5119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0711
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
11:401.249,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.249,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,48
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler11:38
|RAYSG
|20,20
|4.652.085
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|74.618.898
|% 9,93
|
|GRTRK
|21,28
|436.538
|% 9,92
|
|SNKRN
|27,44
|955.543
|% 9,85
|
|IHAAS
|188,80
|33.564.762
|% 8,94
|
|KERVN
|0,77
|386.087
|% -9,41
|
|CANTE
|47,04
|25.987.168
|% -5,92
|
|YAYLA
|5,10
|30.836.931
|% -5,20
|
|PAGYO
|24,34
|3.104.365
|% -5,07
|
|CMBTN
|515,40
|38.382.587
|% -4,68
|
|KOPOL
|51,30
|1.724.172.534
|% 5,21
|
|THYAO
|130,90
|1.436.091.598
|% 0,69
|
|AKBNK
|16,72
|614.607.775
|% -0,83
|
|EREGL
|32,88
|608.787.056
|% -0,06
|
|CVKMD
|175,60
|571.349.990
|% 4,09
|
|EKGYO
|6,22
|423.862.882
|% -0,16
|
|AKBNK
|16,72
|614.607.775
|% -0,83
|
|KOPOL
|51,30
|1.724.172.534
|% 5,21
|
|ISCTR
|11,20
|390.585.760
|% -0,09
|
|AKFYE
|12,86
|348.723.621
|% 5,76
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4297
|19,4370
|% 0,15
|
|Euro
|21,4980
|21,5119
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,1694
|24,2906
|% 0,10
|
|Frank
|21,7059
|21,8366
|% 0,01
|
|Riyal
|5,1648
|5,1907
|% 0,06
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|8,82
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|6,82
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.108
|9.271
|-31,00
|
|Yarım
|4.445
|4.533
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.280
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|0,12
|
|B. Petrol
|78,00
|78,00
|0,28
|