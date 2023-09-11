***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin % 100 bağlı ortaklığı olan Smart Ges Enerji Üretim A.Ş.‘nin 121.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi 54.000.000 TL tutarında artırılarak 175.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.Söz konusu artırılan sermayenin (%100 oranında pay sahibi olmamız nedeniyle) tamamı nakden ödenmiş olup sermaye artırımı tescil ve ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193582BIST