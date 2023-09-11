***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.09.2023 09:24
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin % 100 bağlı ortaklığı olan Smart Ges Enerji Üretim A.Ş.‘nin 121.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi 54.000.000 TL tutarında artırılarak 175.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.
Söz konusu artırılan sermayenin (%100 oranında pay sahibi olmamız nedeniyle) tamamı nakden ödenmiş olup sermaye artırımı tescil ve ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193582
BIST
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12:008.355
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 29,22
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.313
En Yüksek
8.404
12:0026,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0289
|Açılış
|: 26,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
12:0028,8328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1032
|Açılış
|: 28,8000
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|Önceki Kapanış
|: 28,7000
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28,9630
En Düşük
28,4397
12:001.665,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,21
|Açılış
|: 1.665,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler12:00
|BOSSA
|11,66
|71.595.171
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|91.413.755
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|468.686
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|4.357.478
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|378.270
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|193.932.436
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|483.608.540
|% -9,98
|
|ULAS
|20,82
|961.030
|% -8,68
|
|ONCSM
|219,40
|43.637.097
|% -7,43
|
|BYDNR
|53,80
|175.715.648
|% -7,24
|
|KOZAL
|33,06
|4.210.566.148
|% 6,92
|
|THYAO
|241,60
|2.552.564.222
|% -0,70
|
|ISCTR
|23,82
|2.383.610.590
|% -3,56
|
|KZGYO
|48,80
|1.864.210.565
|% 9,96
|
|YKBNK
|16,90
|1.858.098.128
|% -2,09
|
|ZOREN
|5,24
|1.655.686.446
|% 2,95
|
|EKGYO
|9,57
|1.344.663.905
|% 0,95
|
|KOZAL
|33,06
|4.210.566.148
|% 6,92
|
|KLGYO
|3,41
|437.795.268
|% 2,10
|
|SKBNK
|5,70
|740.623.960
|% 3,26
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8610
|26,8654
|% 0,11
|
|Euro
|28,8228
|28,8328
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,5342
|33,7023
|% 0,52
|
|Frank
|30,0146
|30,1954
|% 0,28
|
|Riyal
|7,1463
|7,1822
|% 0,18
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|9,02
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|8,19
|
|Cumhuriyet
|11.278
|11.449
|-1,00
|
|Tam
|11.074
|11.166
|57,00
|
|Yarım
|5.554
|5.606
|30,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.803
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,01
|0,21
|
|B. Petrol
|90,22
|90,22
|-0,43
|
Seans Raporu
12:00
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12:15ADEL
Yüzde 8.31 oranında artışla 662.40 lira fiyatla işlem gören hissede 316, 163 adet işlem
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12:13XU100
Endeks 8, 353 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
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12:13CEMTS
Yüzde 4.19 oranında artışla 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 641 adet işlem
-
12:11IHYAY
Yüzde 5.84 oranında artışla 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 355, 261 adet işlem
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12:10BAYRK
Yüzde 8.89 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 895, 671 adet işlem