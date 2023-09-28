***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBirleşik Metal İş Sendikası, Sendika Genel Yönetim Kurulunun 26.09.2023 tarih ve 1090 sayılı kararı ile, Şirketimizin Gebze OSB Tembelova Alanı 3200 Cadde N3207 Gebze-Kocaeli adresindeki üretim tesisinde grev kararı alındığını, grev kararının 06.10.2023 tarihinde uygulamaya konulacağını ilan ederek, söz konusu kararını şirketimize tebliğ etmiştirSöz konusu tesisimizde üretim halihazırda devam etmekte olup, grev kararı alınması grevin uygulanacağı anlamına gelmemektedir. Konuya ilişkin uzlaşma görüşmeleri de sürmektedir. Şirketimizin Aliağa ve Dilovası tesisleri alınan grev kararı kapsamında olmayıp üretim kesintisiz ve tam kapasite olarak devam etmektedir. Şirketin yılsonunda öngörülen hedeflerinde değişiklik öngörülmemektedir.Konuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197736BIST