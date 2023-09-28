***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2023 09:34
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birleşik Metal İş Sendikası, Sendika Genel Yönetim Kurulunun 26.09.2023 tarih ve 1090 sayılı kararı ile, Şirketimizin Gebze OSB Tembelova Alanı 3200 Cadde N3207 Gebze-Kocaeli adresindeki üretim tesisinde grev kararı alındığını, grev kararının 06.10.2023 tarihinde uygulamaya konulacağını ilan ederek, söz konusu kararını şirketimize tebliğ etmiştir
Söz konusu tesisimizde üretim halihazırda devam etmekte olup, grev kararı alınması grevin uygulanacağı anlamına gelmemektedir. Konuya ilişkin uzlaşma görüşmeleri de sürmektedir. Şirketimizin Aliağa ve Dilovası tesisleri alınan grev kararı kapsamında olmayıp üretim kesintisiz ve tam kapasite olarak devam etmektedir. Şirketin yılsonunda öngörülen hedeflerinde değişiklik öngörülmemektedir.
Konuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197736
BIST
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12:558.272
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 8.214
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8.227
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|Açılış
|: 27,3750
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
26,9046
12:5528,9978
En Yüksek
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|Açılış
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|Açılış
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|: 1.621,38
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1.655,76
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler12:53
|SUMAS
|292,60
|116.162
|% 10,00
|
|MAALT
|824,40
|86.858.849
|% 9,99
|
|TMPOL
|58,35
|46.325.026
|% 9,99
|
|SMART
|18,39
|84.601.426
|% 9,99
|
|HATSN
|36,36
|22.390.924
|% 9,98
|
|ADGYO
|29,52
|388.527.917
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|870.313.919
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|1.538.506
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|24.477.037
|% -9,99
|
|ATSYH
|78,60
|198.072
|% -9,97
|
|THYAO
|242,10
|14.936.086.610
|% 5,08
|
|ISCTR
|26,02
|2.575.240.680
|% 2,04
|
|YKBNK
|17,26
|2.345.922.194
|% 1,71
|
|TUPRS
|164,10
|2.273.584.015
|% 0,24
|
|GUBRF
|370,20
|2.236.622.484
|% -3,47
|
|YKBNK
|17,26
|2.345.922.194
|% 1,71
|
|ZOREN
|5,20
|587.912.460
|% 0,39
|
|EKGYO
|8,08
|859.794.881
|% 0,50
|
|KATMR
|2,44
|252.179.656
|% 0,41
|
|ISCTR
|26,02
|2.575.240.680
|% 2,04
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4008
|27,4298
|% 1,95
|
|Euro
|28,9706
|28,9973
|% 2,03
|
|Sterlin
|33,3642
|33,5315
|% 2,55
|
|Frank
|29,7796
|29,9590
|% 2,43
|
|Riyal
|7,2915
|7,3280
|% 2,01
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|0,99
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|33,04
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-32,00
|
|Tam
|11.017
|11.101
|-2,00
|
|Yarım
|5.525
|5.574
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.787
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,95
|0,45
|
|B. Petrol
|94,09
|94,09
|-0,27
|