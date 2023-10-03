***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.09.2023 tarihli açıklamamızda Gebze Üretim Tesisimizde Birleşik Metal İş Sendikası tarafından 06.10.2023 tarihi itibariyle grev kararı alınmasına ilişkin kararın tarafımıza tebliğ edildiği ancak Sendika ile görüşmelerin devam ettiği belirtilmişti.Gebze Üretim Tesisimiz ile ilgili olarak Birleşik Metal İş Sendikası ile devam eden Toplu İş Sözleşme görüşmeleri 02.10.2023 tarihi itibariyle uzlaşma ile sonuçlanmış olup, Gebze Tesisimizde üretim kesintiye uğramaksızın sürecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198829BIST