***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2023 09:00
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.09.2023 tarihli açıklamamızda Gebze Üretim Tesisimizde Birleşik Metal İş Sendikası tarafından 06.10.2023 tarihi itibariyle grev kararı alınmasına ilişkin kararın tarafımıza tebliğ edildiği ancak Sendika ile görüşmelerin devam ettiği belirtilmişti.
Gebze Üretim Tesisimiz ile ilgili olarak Birleşik Metal İş Sendikası ile devam eden Toplu İş Sözleşme görüşmeleri 02.10.2023 tarihi itibariyle uzlaşma ile sonuçlanmış olup, Gebze Tesisimizde üretim kesintiye uğramaksızın sürecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198829
BIST
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12:148.550
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
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|Açılış
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8.529
En Yüksek
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
27,3884
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|Önceki Kapanış
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|: 1.614,06
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|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
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1.617,80
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler12:14
|TARKM
|493,00
|203.823.628
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|406.003.216
|% 10,00
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|EGEEN
|9.196,30
|852.637.061
|% 10,00
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|HUBVC
|9,68
|34.303.372
|% 10,00
|
|BFREN
|7.413,80
|15.435.532
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|560.786
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|340.819
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|1.267.027
|% -9,99
|
|QNBFB
|327,30
|791.739
|% -9,98
|
|USAK
|11,78
|64.084.205
|% -7,75
|
|THYAO
|252,20
|3.806.566.755
|% -0,47
|
|PETKM
|21,40
|2.996.259.558
|% 3,78
|
|ZOREN
|6,81
|2.948.816.221
|% 8,61
|
|EREGL
|45,10
|2.807.982.051
|% 0,71
|
|ASTOR
|135,00
|2.244.749.131
|% 1,43
|
|ZOREN
|6,81
|2.948.816.221
|% 8,61
|
|PETKM
|21,40
|2.996.259.558
|% 3,78
|
|EKGYO
|8,38
|983.337.598
|% -0,24
|
|KOZAL
|29,26
|2.037.327.266
|% 1,74
|
|KRDMD
|30,98
|2.104.154.276
|% 2,45
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4907
|27,4957
|% 0,17
|
|Euro
|28,8536
|28,8655
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,1233
|33,2894
|% 0,15
|
|Frank
|29,7493
|29,9285
|% -0,06
|
|Riyal
|7,3093
|7,3460
|% 0,19
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-2,06
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.614
|0,55
|
|Cumhuriyet
|11.055
|11.223
|7,00
|
|Tam
|10.814
|10.913
|-27,00
|
|Yarım
|5.424
|5.473
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.703
|2.737
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,13
|0,07
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|Gümüş Gr.
|18,63
|18,66
|0,07
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|B. Petrol
|90,64
|90,64
|-0,07
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