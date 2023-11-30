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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.11.2023 11:14
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin güneş paneli hücre üretimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak, Şirketimizin %100 oranında paya sahip olduğu unvanlı şirket kurulmuş olup tescil işlemleri tamamlanmıştır. 50.000.000 TL sermayeli
"Smart Güneş Paneli Hücre Üretim Teknolojileri Anonim Şirketi"





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221100


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