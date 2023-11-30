***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin güneş paneli hücre üretimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak, Şirketimizin %100 oranında paya sahip olduğu unvanlı şirket kurulmuş olup tescil işlemleri tamamlanmıştır. 50.000.000 TL sermayeli"Smart Güneş Paneli Hücre Üretim Teknolojileri Anonim Şirketi"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221100BIST