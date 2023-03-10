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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

10.03.2023 18:49
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Sa


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

10.03.2023 tarihinde SMRTG payları ile ilgili olarak 83,95-88,50 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı 4.290.665,95 TL tutarında alış işlemi şirketimiz ortağı Smart Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Smart Holding A.Ş.'nin Şirketimiz Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları 10.03.2023 tarihi itibariyle %75,04' e ulaşmıştır.               

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
10/03/2023 50.000 0 50.000 229.584.000 229.634.000 % 75,03 % 86,96 % 75,04 % 86,97




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122934


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BVSAN 54,75 407.292.913 % 9,98  
MARKA 8,05 29.192.391 % 9,97  
AVTUR 3,64 5.894.611 % 9,97  
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Altın Ons 1.860 1.861 29,92  
Altın Gr. 1.133 1.133 17,68  
Cumhuriyet 7.592 7.706 71,00  
Tam 7.664 7.736 106,00  
Yarım 3.744 3.786 52,00  
Çeyrek 1.872 1.893 26,00  
Gümüş.Ons 20,47 20,50 0,42  
Gümüş Gr. 12,47 12,49 0,25  
B. Petrol 82,26 82,26 0,67  
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