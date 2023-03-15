***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.03.2023 18:16
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
15.03.2023 tarihinde SMRTG payları ile ilgili olarak 79,65-81,00 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı 4.026.641,6 TL tutarında alış işlemi şirketimiz ortağı
Smart Holding A.Ş. tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Smart Holding A.Ş.'nin Şirketimiz Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları 15.03.2023 tarihi itibariyle %75,06' ya ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/03/2023 50.000 0 50.000 229.634.000 229.684.000 % 75,04 % 86,97 % 75,06 % 86,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125238
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.065
18:0518,9941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0195
|Açılış
|: 19,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
18:0520,0636
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -0,3021
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
19,9745
18:051.176,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 14,84
|Açılış
|: 1.176,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9830
|18,9941
|% 0,10
|
|Euro
|20,0498
|20,0636
|% -1,48
|
|Sterlin
|22,7830
|22,8973
|% -0,96
|
|Frank
|20,3611
|20,4838
|% -1,53
|
|Riyal
|5,0406
|5,0659
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|23,54
|
|Altın Gr.
|1.180
|1.181
|18,87
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.956
|8.028
|114,00
|
|Yarım
|3.887
|3.928
|56,00
|
|Çeyrek
|1.943
|1.964
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,34
|13,35
|0,11
|
|B. Petrol
|71,80
|71,80
|-5,65
|