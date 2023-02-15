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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

15.02.2023 18:18
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Ge


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay geri alım sürecine ilişkin güncelleme (Payların geri alımı sürecinde azami sürenin belirtilmesi)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 75.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu
Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş nezdinde SMRTG kodu ile işlem gören paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması çerçevesinde
1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarih ve 9/176 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan duyurusu çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına,
2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %0,327'sini temsil eden 1.000.000 TL nominal değerde 1.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,
3) Geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 75.000.000,00- Türk Lirası olarak belirlenmesine,
4) Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına,
5) Geri alım programının azami 1 yıl olarak belirlenmesine,
6) Şirket paylarının geri alımının yapılabilmesi için Şirketin ilgili birimlerine yetki verilmesine,
karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113632


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