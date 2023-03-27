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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

27.03.2023 18:17
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Ge


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların geri alınmasına ilişkin bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 75.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 16.02.2023 12.000 0,004 66,21 -
B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 20.02.2023 13.000 0,004 67,02
B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 27.03.2023 25.000 0,008 81,1

Ek Açıklamalar
15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 27.03.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
27.03.2023 tarihinde 81,00 TL - 81,20 TL fiyat aralığından (ortalama 81,096 TL) 25.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SMRTG payları toplam 50.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,01633)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128248


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