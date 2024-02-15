***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 1 yıllık süresi sona eren payların geri alınmasına ilişkin programın azami miktar ve azami TL tutar rakamları aynı kalacak şekilde 1 yıl uzatılmasına karar verilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzeltme bildirimi değildir. Payların Geri Alınmasına ilişkin program 1 yıl uzatılmaktadır.Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2024Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 75.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 16.02.2023 12.000 0,004 66,21 -B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 20.02.2023 13.000 0,004 67,02B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 27.03.2023 25.000 0,008 81,1B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 31.03.2023 25.000 0,008 71,17B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 17.04.2023 25.000 0,008 74,17B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 03.05.2023 25.000 0,008 63,15B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 10.05.2023 25.000 0,008 55,25B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 20.10.2023 50.000 0,008 69,37B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 16.11.2023 50.000 0,008 64,65B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 29.11.2023 50.000 0,008 61,72B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 11.12.2023 10.000 0,002 58,25B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 12.01.2024 13.000 0,002 59,33Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararıyla 1 yıllık süre için azami 1.000.000 adet pay ve azami 75.000.000 TL tutar olacak şekilde başlatılan Şirketimiz paylarının geri alımı programı kapsamında bugüne kadar 470.000 adet (26.07.2023 tarihli %98 oranlı bedelsiz sermaye artışından isabet eden 147.000 adet dahil) pay (sermayenin %0,08'i) geri alımı yapılmış ve bu alımlar için toplam 21.427.570 TL ödenmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2024 tarihli kararıyla sözkonusu geri alım programının, azami miktar ve azami toplam TL tutarları aynı kalacak şekilde 1 yıl uzatılmasına karar vermiştir. Bugüne kadar geri alınmış 470.000 pay ile 21.427.570 TL tutarındaki pay alım tutarı, programda blirlenmiş azami tutarların içinde yer almaya devam edecektir. (Uzatılan geri alım programında azami pay miktarı içinde geri alınabilecek pay sayısı 530.000 adet, azami satın alma rakamı içinde kalan tutar ise 53.572.430 TL'dır.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249672BIST