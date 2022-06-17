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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.06.2022 15:24
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Art


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 153.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 306.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018 35.000.000 35.000.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018 Nâma
B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 118.000.000 118.000.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 153.000.000 153.000.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 100.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 53.000.000


Ek Açıklamalar
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri AR-GE Üretim San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu, 17 Haziran 2022 tarihinde:
1) Şirketin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde mütalaa edilen çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %100 oranında artışla mevcut 153.000.000 TL'den 306.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
2) Bu defa artırılan 153.000.000 TL'nin 100.000.000 TL'sinin Hisse Senedi İhraç Primleri (Emisyon Primleri) hesabından ve 53.000.000 TL'sinin ise geçmiş yıllar karları hesabından karşılanmasına,
3) Artırılan 153.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037930


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Tam 6.813 6.920 -46,00  
Yarım 3.345 3.385 -22,00  
Çeyrek 1.676 1.692 -11,00  
Gümüş.Ons 21,87 21,89 -0,07  
Gümüş Gr. 12,17 12,18 -0,04  
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