***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Hak Kullanım Tarihi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 153.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 306.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018 35.000.000 35.000.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018 NâmaB Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 118.000.000 118.000.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 153.000.000 153.000.000,000 100,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 20.10.2022İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 100.000.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 53.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.06.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.10.2022SPK Başvuru Tarihi 27.06.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.10.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 24.10.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 21.10.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin 153.000.000 TL'den 306.000.000.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 153.000.000.-TL nominal değerli paylar 20.10.2022 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek-1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Ek-2 Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072815BIST