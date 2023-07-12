***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye artırım oranı %98 olarak revize edilmektedir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı süreçlerinde sermaye artırımına konu olan hesap kalemlerinde güncel olarak ortaya çıkan yasal oransal sınırlamalar dikkate alınarak daha önce %100 olarak açıklanan bedelsiz sermaye artırım oranı %98 olarak revize edilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.07.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 306.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 605.880.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018 70.000.000 68.600.000,000 98,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018 NâmaB Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 236.000.000 231.280.000,000 98,00000 B Grubu B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 306.000.000 299.880.000,000 98,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 76.000.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 223.880.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin bedelsiz sermaye artırımı süreçlerinde sermaye artırımına konu olan hesap kalemlerinde güncel olarak ortaya çıkan yasal oransal sınırlamalar dikkate alınarak daha önce %100 olarak açıklanan bedelsiz sermaye artırım oranı %98 olarak revize edilmiştir.Bu çerçevede, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.05.2023 tarih ve 19 sayılı kararı revize edilerek1) Şirketimizin 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 306.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 76.000.000 TL'si Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından, 223.880.000 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle toplam 299.880.000 TL artırılarak, 605.880.000 TL'ye yükseltilmesine,2) Şirket sermayesinin %98 bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 68.600.000 TL nominal değerli 68.600.000 adet (A) grubu ve 231.280.000 TL nominal değerli 231.280.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170857BIST