***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.07.2023 14:44
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye artırım oranı %98 olarak revize edilmektedir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı süreçlerinde sermaye artırımına konu olan hesap kalemlerinde güncel olarak ortaya çıkan yasal oransal sınırlamalar dikkate alınarak daha önce %100 olarak açıklanan bedelsiz sermaye artırım oranı %98 olarak revize edilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.07.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 306.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 605.880.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018 70.000.000 68.600.000,000 98,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018 Nâma
B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 236.000.000 231.280.000,000 98,00000 B Grubu B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 306.000.000 299.880.000,000 98,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 76.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 223.880.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı süreçlerinde sermaye artırımına konu olan hesap kalemlerinde güncel olarak ortaya çıkan yasal oransal sınırlamalar dikkate alınarak daha önce %100 olarak açıklanan bedelsiz sermaye artırım oranı %98 olarak revize edilmiştir.
Bu çerçevede, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.05.2023 tarih ve 19 sayılı kararı revize edilerek
1) Şirketimizin 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 306.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 76.000.000 TL'si Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından, 223.880.000 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle toplam 299.880.000 TL artırılarak, 605.880.000 TL'ye yükseltilmesine,
2) Şirket sermayesinin %98 bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 68.600.000 TL nominal değerli 68.600.000 adet (A) grubu ve 231.280.000 TL nominal değerli 231.280.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170857
BIST