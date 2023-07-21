***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurumuzun OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.07.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 306.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 605.880.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018 70.000.000 68.600.000,000 98,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018 NâmaB Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 236.000.000 231.280.000,000 98,00000 B Grubu B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 306.000.000 299.880.000,000 98,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 76.000.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 223.880.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.07.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 20.07.2023SPK Başvuru Tarihi 12.07.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.07.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 306.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %98 oranında, 299.880.000 TL artırılarak 605.880.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı, SPK'nın 20.07.2023 tarih ve 2023/41 sayılı bülteni ile kamuya duyurulmuştur.%98 bedelsiz pay alma hakkı kullanımına ilişkin süreçler ayrıca duyurulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174089BIST