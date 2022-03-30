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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.03.2022 18:08
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Gene


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HALİL DEMİRDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.11.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Smart Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı. Hayır Bağımsız Üye Değil
HAKAN AKKOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 30.11.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Smart Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye Değil
BORGA KARAGÜLLE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Smart Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
HAVVA KÖROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
İHSAN ŞAFAK BALTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
FİLİZ AVŞAR AKTAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.11.2021 İcrada Görevli Genel Sekreter Hayır Bağımsız Üye Değil
TUNCAY KAMİL GÜÇLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Hayır
HÜLYA KURT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır
MUSTAFA KEMAL YILMAZ Erkek Diğer Finans Sektörü Profesyoneli 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Smart Holding bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve Tuzluca SPV Yönetim Kurulu üyesi. Evet Bağımsız Üye Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT MERT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Makine Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
OSMAN ŞAHİN SATIŞ VE KANAL SATIŞ DİREKTÖRÜ Elektrik Mühendisi SATIŞ VE KANAL SATIŞ DİREKTÖRÜ
PAPATYA CEYLAN SÖZBİR ARGE VE İNOVASYON DİREKTÖRÜ Fizikçi ARGE VE İNOVASYON DİREKTÖRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014121


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