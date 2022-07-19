***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHALİL DEMİRDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.11.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Smart Holding ve diğer Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı. Hayır Bağımsız Üye DeğilHAKAN AKKOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 30.11.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilBORGA KARAGÜLLE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilHAVVA KÖROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilİHSAN ŞAFAK BALTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilFİLİZ AVŞAR AKTAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Genel Sekreter Hayır Bağımsız Üye DeğilHÜLYA KURT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiMUSTAFA KEMAL YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Smart Holding bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve Tuzluca SPV Yönetim Kurulu üyesi. Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiCEM NURİ TEZEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.06.2022 İcrada Görevli Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiMELİHA SEYHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.06.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye HayırBİLGÜN GÜRKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 24.06.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046649BIST