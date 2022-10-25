***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.10.2022 10:42
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SMART HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 229584000 TRY 75,03
HALKA AÇIK KISIM 76416000 TRY 24,97
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073843
BIST
12:013.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 19,13
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
12:0118,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
12:0118,3617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
12:01983,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,84
|Açılış
|: 983,49
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler12:01
|SILVR
|28,60
|23.104.830
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|273.034.226
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|19.380.921
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.712.915
|% 10,00
|
|DOGUB
|9,36
|14.507.127
|% 9,99
|
|PENTA
|63,80
|61.210.843
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|213.032.630
|% -9,89
|
|YEOTK
|48,00
|74.773.207
|% -9,77
|
|ALKA
|39,62
|203.500.631
|% -9,72
|
|GESAN
|142,70
|499.592.857
|% -9,68
|
|THYAO
|101,20
|2.422.835.785
|% 1,71
|
|SASA
|107,70
|1.320.655.028
|% 7,70
|
|YKBNK
|9,62
|1.203.343.516
|% 2,67
|
|AKBNK
|15,83
|1.146.747.465
|% 2,39
|
|SISE
|33,12
|1.056.222.975
|% 2,03
|
|TSKB
|3,12
|655.066.602
|% 7,59
|
|EKGYO
|4,69
|984.507.584
|% 1,30
|
|SKBNK
|2,12
|431.400.566
|% 7,07
|
|YKBNK
|9,62
|1.203.343.516
|% 2,67
|
|ISCTR
|9,96
|1.008.226.567
|% 3,11
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6018
|18,6124
|% 0,16
|
|Euro
|18,3528
|18,3617
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,0015
|21,1068
|% 0,41
|
|Frank
|18,4805
|18,5918
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9328
|4,9575
|% 0,00
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-6,83
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|6.607
|6.709
|-29,00
|
|Tam
|6.631
|6.717
|-52,00
|
|Yarım
|3.231
|3.281
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,96
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,16
|
|B. Petrol
|90,66
|90,66
|-0,55
|
Seans Raporu
12:01
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-
12:16XU100
Endeks 4, 000 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 30, 307.00 milyon TL de
-
12:16KAPLM
Yüzde 7.40 oranında artışla 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 199 adet işlem
-
12:15BAYRK
Yüzde 9.81 oranında artışla 10.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 440, 553 adet işlem
-
12:14RHEAG
Yüzde 8.59 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 316, 259 adet işlem
-
12:13TMSN
Yüzde 6.60 oranında artışla 79.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 793, 713 adet işlem