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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.10.2022 10:42
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Gene


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SMART HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 229584000 TRY 75,03
HALKA AÇIK KISIM 76416000 TRY 24,97




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073843


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BIST En Aktif Hisseler12:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SILVR 28,60 23.104.830 % 10,00  
TSPOR 4,95 273.034.226 % 10,00  
AGYO 8,36 19.380.921 % 10,00  
VKING 11,00 1.712.915 % 10,00  
DOGUB 9,36 14.507.127 % 9,99  
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12:01 Alış Satış %  
Dolar 18,6018 18,6124 % 0,16  
Euro 18,3528 18,3617 % 0,16  
Sterlin 21,0015 21,1068 % 0,41  
Frank 18,4805 18,5918 % -0,13  
Riyal 4,9328 4,9575 % 0,00  
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12:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.643 -6,83  
Altın Gr. 983 983 -3,34  
Cumhuriyet 6.607 6.709 -29,00  
Tam 6.631 6.717 -52,00  
Yarım 3.231 3.281 -24,00  
Çeyrek 1.621 1.641 -13,00  
Gümüş.Ons 18,94 18,96 -0,29  
Gümüş Gr. 11,33 11,35 -0,16  
B. Petrol 90,66 90,66 -0,55  
Seans Raporu 12:01
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