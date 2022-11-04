***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.11.2022 16:21
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ESRA TAŞÇI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 18.03.2022 +90 216 225 72 57 esra.tasci@smartsolar.com.tr SPK İLERİ DÜZEY LİSANSI 203869
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076802
BIST
17:424.225
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 119,05
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
17:4218,6170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
17:4218,4860
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,3083
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5161
En Düşük
18,1324
17:421.002,57
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 27,16
|Açılış
|: 1.002,38
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.002,60
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ISDMR
|27,96
|350.093.697
|% 9,99
|
|MIATK
|83,15
|59.535.618
|% 9,99
|
|EREGL
|33,30
|6.389.863.997
|% 9,97
|
|DAGHL
|35,30
|4.650.387
|% 9,97
|
|LIDER
|49,68
|36.610.510
|% 9,96
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|106.372.497
|% -9,92
|
|NETAS
|31,90
|158.952.748
|% -8,81
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|THYAO
|103,90
|10.710.788.440
|% 2,06
|
|EREGL
|33,30
|6.389.863.997
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,07
|5.249.603.634
|% 7,93
|
|TUPRS
|429,40
|4.062.153.180
|% 5,37
|
|ASELS
|35,10
|3.586.946.168
|% 1,74
|
|KRDMD
|13,07
|5.249.603.634
|% 7,93
|
|EKGYO
|4,58
|1.792.885.675
|% 1,10
|
|ISCTR
|8,97
|2.722.228.759
|% 3,10
|
|YKBNK
|9,20
|2.515.617.038
|% 5,02
|
|HALKB
|8,60
|1.811.862.580
|% 4,75
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6061
|18,6170
|% 0,01
|
|Euro
|18,4728
|18,4860
|% 1,70
|
|Sterlin
|21,0019
|21,1072
|% 1,42
|
|Frank
|18,6292
|18,7415
|% 1,84
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% 0,03
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|43,09
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|26,14
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.694
|6.774
|140,00
|
|Yarım
|3.262
|3.314
|70,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,59
|1,10
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,64
|
|B. Petrol
|98,66
|98,66
|3,99
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55DESA
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.54 lira fiyatla işlem gören hissede 192, 069 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 4, 218 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 73 üstünde . İşlem hacmi 86, 267.00 milyon TL de
-
17:54BERA
Yüzde 5.77 oranında artışla 27.50 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 080, 146 adet işlem
-
17:53MANAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 35.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 706, 053 adet işlem
-
17:52GEDZA
Yüzde 6.37 oranında artışla 30.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 875, 108 adet işlem