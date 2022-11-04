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***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.11.2022 16:21
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Gene


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ESRA TAŞÇI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 18.03.2022 +90 216 225 72 57 esra.tasci@smartsolar.com.tr SPK İLERİ DÜZEY LİSANSI 203869




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076802


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BIST En Aktif Hisseler17:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISDMR 27,96 350.093.697 % 9,99  
MIATK 83,15 59.535.618 % 9,99  
EREGL 33,30 6.389.863.997 % 9,97  
DAGHL 35,30 4.650.387 % 9,97  
LIDER 49,68 36.610.510 % 9,96  
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17:40 Alış Satış %  
Dolar 18,6061 18,6170 % 0,01  
Euro 18,4728 18,4860 % 1,70  
Sterlin 21,0019 21,1072 % 1,42  
Frank 18,6292 18,7415 % 1,84  
Riyal 4,9388 4,9636 % 0,03  
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17:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.672 1.673 43,09  
Altın Gr. 1.001 1.002 26,14  
Cumhuriyet 6.651 6.752 135,00  
Tam 6.694 6.774 140,00  
Yarım 3.262 3.314 70,00  
Çeyrek 1.636 1.657 36,00  
Gümüş.Ons 20,56 20,59 1,10  
Gümüş Gr. 12,29 12,31 0,64  
B. Petrol 98,66 98,66 3,99  
Seans Raporu 17:40
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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