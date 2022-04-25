***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
25.04.2022 12:45
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/04/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik büyük bir müşteri arasında KDV hariç 1.204.711,20 ABD Doları bedel üzerinden güneş paneli satışına istinaden yurtiçi satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023441
BIST
14:292.467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -15,88
|Açılış
|: 2.498
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|Önceki Kapanış
|: 2.483
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2.510
En Düşük
2.459
14:2914,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 14,7900
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|Önceki Kapanış
|: 14,7700
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14,8004
En Düşük
14,7663
14:2915,8154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0183
|Açılış
|: 15,8100
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|Önceki Kapanış
|: 15,8400
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En Düşük
15,7888
14:29906,65
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|Açılış
|: 906,65
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|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
907,86
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler14:29
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.166.063
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,32
|87.484.546
|% 8,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.955.491
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,73
|28.213.620
|% -9,76
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|KGYO
|4,78
|17.139.239
|% -6,82
|
|ISBTR
|55.000,00
|164.101
|% -5,01
|
|THYAO
|39,92
|4.618.549.585
|% 0,81
|
|KRDMD
|15,19
|1.966.087.141
|% 0,86
|
|TUPRS
|249,80
|1.143.700.066
|% -3,70
|
|SISE
|17,74
|1.106.521.771
|% -1,06
|
|EREGL
|34,28
|1.074.694.631
|% -0,64
|
|EKGYO
|2,71
|798.510.458
|% -1,81
|
|ODAS
|2,44
|431.231.365
|% -1,61
|
|YKBNK
|5,05
|831.765.581
|% -1,56
|
|TSKB
|1,94
|265.425.622
|% -2,51
|
|KRDMD
|15,19
|1.966.087.141
|% 0,86
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7934
|14,7967
|% 0,20
|
|Euro
|15,8085
|15,8154
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,7184
|18,8122
|% -0,30
|
|Frank
|15,3765
|15,4691
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9301
|3,9498
|% 0,05
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|6,82
|
|Altın Gr.
|907
|907
|4,86
|
|Cumhuriyet
|6.034
|6.125
|26,00
|
|Tam
|6.005
|6.155
|25,38
|
|Yarım
|2.902
|2.977
|12,28
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|6,14
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,07
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,42
|