***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.06.2022 17:39
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/06/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
Yurt içinde yerleşik büyük bir müşterimizden güneş paneli satışına istinaden KDV hariç 1.188.642,00 ABD Doları tutarında sipariş alınmış olup, söz konusu siparişe ait ön ödeme bedeli 17.06.2022 (bugün) tarihinde alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038056
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
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|Önceki Kapanış
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2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3174
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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17,3516
En Düşük
17,2421
17:5918,1954
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 18,0800
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En Düşük
18,0888
17:591.024,18
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
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1.035,08
En Düşük
1.021,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3158
|17,3174
|% 0,11
|
|Euro
|18,1645
|18,1954
|% -0,44
|
|Sterlin
|21,0776
|21,1833
|% -1,07
|
|Frank
|17,7491
|17,8560
|% -0,44
|
|Riyal
|4,5951
|4,6182
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-17,01
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-8,38
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.790
|6.916
|-50,00
|
|Yarım
|3.334
|3.383
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,70
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,15
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|B. Petrol
|113
|113
|-6,53
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Seans Raporu
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