***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.07.2022 12:29
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik bir müşteri arasında KDV hariç 8.699.027,61 ABD Doları bedel üzerinden, sözleşmede belirtildiği üzere en geç 15.03.2023 tarihine kadar güneş paneli sevkiyatı gerçekleştirilmesine istinaden yurtiçi satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046756
BIST
16:502.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,78
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
16:5017,6953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0936
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7325
En Düşük
17,5641
16:5018,0827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1575
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
16:50968,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,66
|Açılış
|: 968,91
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
973,44
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler16:50
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|34.918.043
|% 9,99
|
|MARKA
|2,99
|2.002.825
|% 9,93
|
|VANGD
|4,03
|9.827.213
|% 9,81
|
|ATSYH
|64,00
|5.948.165
|% 9,78
|
|LIDER
|24,20
|132.446.170
|% -9,70
|
|HUBVC
|8,90
|22.934.095
|% -6,32
|
|SANFM
|15,76
|14.858.500
|% -5,35
|
|ALKA
|41,24
|40.261.160
|% -4,85
|
|FENER
|50,75
|156.435.281
|% -4,61
|
|THYAO
|51,65
|3.593.620.744
|% 0,58
|
|SISE
|21,22
|1.241.934.963
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,07
|940.738.467
|% 1,99
|
|ODAS
|3,70
|908.423.323
|% 3,35
|
|EREGL
|27,96
|866.689.111
|% -0,99
|
|EKGYO
|3,07
|940.738.467
|% 1,99
|
|ODAS
|3,70
|908.423.323
|% 3,35
|
|SKBNK
|1,32
|280.291.308
|% 6,45
|
|TSKB
|2,32
|376.342.116
|% 3,11
|
|YKBNK
|4,63
|653.126.617
|% 0,65
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6904
|17,6953
|% 0,53
|
|Euro
|18,0652
|18,0827
|% 0,88
|
|Sterlin
|21,0094
|21,1148
|% -0,06
|
|Frank
|18,1367
|18,2460
|% 0,50
|
|Riyal
|4,6952
|4,7187
|% 0,55
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|12,19
|
|Altın Gr.
|970
|970
|9,84
|
|Cumhuriyet
|6.576
|6.675
|23,00
|
|Tam
|6.614
|6.677
|69,00
|
|Yarım
|3.223
|3.266
|37,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.633
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,74
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,61
|0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|-3,37
|
Seans Raporu
16:50
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17:05ENKAI
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