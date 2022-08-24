***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
24.08.2022 09:47
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
24/08/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik büyük bir müşteri arasında KDV hariç 7.744.535,10 ABD Doları bedel üzerinden güneş paneli satışına istinaden yurtiçi satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057913
BIST
11:353.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 73,33
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.135
En Düşük
3.075
11:3518,1684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1720
En Düşük
18,1333
11:3518,2132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1214
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
11:351.030,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,17
|Açılış
|: 1.030,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,14
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler11:35
|VAKBN
|5,50
|568.474.026
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.781.608
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.268.910
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|TSPOR
|5,92
|246.773.738
|% -6,92
|
|THYAO
|70,55
|3.427.357.296
|% 2,77
|
|ISCTR
|7,90
|3.034.428.301
|% 4,91
|
|YKBNK
|6,34
|1.560.261.506
|% 4,97
|
|AKBNK
|11,59
|1.250.736.463
|% 4,70
|
|GARAN
|25,08
|1.096.455.001
|% 7,09
|
|ISCTR
|7,90
|3.034.428.301
|% 4,91
|
|EKGYO
|3,87
|972.891.217
|% 1,84
|
|YKBNK
|6,34
|1.560.261.506
|% 4,97
|
|HALKB
|6,43
|908.620.964
|% 8,98
|
|ALBRK
|2,52
|314.501.469
|% 7,23
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1648
|18,1684
|% 0,15
|
|Euro
|18,1960
|18,2132
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,4455
|21,5530
|% 0,55
|
|Frank
|18,8056
|18,9189
|% 0,62
|
|Riyal
|4,8180
|4,8421
|% 0,13
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|13,19
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|8,55
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.902
|6.955
|40,00
|
|Yarım
|3.363
|3.400
|19,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.700
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|0,15
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,24
|
Seans Raporu
11:35
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11:50ZPLIB
Yüzde 6.22 oranında artışla 32.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 915 adet işlem
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11:49ISGSY
Yüzde 7.01 oranında artışla 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 508, 596 adet işlem
-
11:48VAKBN
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 005, 732 adet işlem
-
11:47XU100
Endeks 3, 132 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 33 üstünde . İşlem hacmi 23, 944.00 milyon TL de
-
11:47DOGUB
Yüzde 9.98 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 482, 168 adet işlem