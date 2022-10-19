***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
19.10.2022 11:51
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
19/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik iki farklı müşteri arasında, güneş enerjisi elektrik santrali projesine ilişkin mühendislik, tedarik ve kurulumuna istinaden KDV hariç toplam 1.329.000,00 ABD Doları bedel üzerinden sözleşmeler imzalanmıştır. (Güncel baz ABD Doları/TL kuru ile toplam bedel 24.674.612,70 -TL'dir.)
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072833
BIST
13:053.916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 35,27
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.923
En Düşük
3.878
13:0518,6003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
13:0518,2160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0424
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
13:05977,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,28
|Açılış
|: 977,65
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
978,29
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler13:05
|CRFSA
|56,70
|165.913.210
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|14.833.427
|% 9,99
|
|ZEDUR
|33,28
|1.462.927
|% 9,98
|
|OLMK
|14,23
|41.088.171
|% 9,97
|
|HUBVC
|12,35
|36.213.315
|% 9,97
|
|BRKO
|1,67
|2.117.714
|% -7,73
|
|ISSEN
|43,98
|47.764.265
|% -6,66
|
|ROYAL
|4,65
|651.760
|% -5,68
|
|BRMEN
|2,70
|423.509
|% -3,91
|
|DESA
|31,94
|7.094.407
|% -3,80
|
|THYAO
|99,45
|4.196.034.586
|% 2,10
|
|HALKB
|8,89
|2.329.689.144
|% 4,34
|
|VAKBN
|9,10
|2.296.993.301
|% 5,81
|
|AKBNK
|15,94
|2.140.953.698
|% 1,46
|
|YKBNK
|9,83
|2.132.703.253
|% 1,03
|
|EKGYO
|4,56
|1.597.789.907
|% 2,47
|
|HALKB
|8,89
|2.329.689.144
|% 4,34
|
|VAKBN
|9,10
|2.296.993.301
|% 5,81
|
|YKBNK
|9,83
|2.132.703.253
|% 1,03
|
|TSKB
|2,78
|516.485.944
|% -0,36
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5925
|18,6003
|% 0,02
|
|Euro
|18,2051
|18,2160
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,7726
|20,8767
|% 0,06
|
|Frank
|18,4321
|18,5432
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9336
|4,9583
|% 0,19
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.634
|4,11
|
|Altın Gr.
|977
|978
|5,28
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|1,00
|
|Tam
|6.649
|6.728
|15,00
|
|Yarım
|3.240
|3.289
|7,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.646
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,60
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|0,09
|
|B. Petrol
|93,65
|93,65
|1,24
|