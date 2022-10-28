***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
28.10.2022 09:14
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik bir müşteri arasında KDV hariç toplam 900.900,00 ABD Doları bedel üzerinden güneş paneli satışına istinaden yurtiçi satış sözleşmesi imzalanmıştır. (Güncel baz ABD Doları/TL kuru ile toplam bedel 16.745.929,20 -TL'dir.)
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074939
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
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|Önceki Kapanış
|: 3.935
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3.930
En Düşük
3.878
12:3518,5935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
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18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
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18,6644
En Düşük
18,4588
12:35983,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,53
|Açılış
|: 983,56
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
979,81
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5916
|18,5935
|% -0,03
|
|Euro
|18,4776
|18,5622
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,5328
|21,6408
|% 0,48
|
|Frank
|18,5955
|18,7075
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9326
|4,9574
|% -0,02
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|-18,44
|
|Altın Gr.
|983
|984
|-10,58
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.600
|6.686
|-50,00
|
|Yarım
|3.216
|3.270
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.634
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,30
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|-0,96
|
Seans Raporu
12:35
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17:59
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