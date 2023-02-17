***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.02.2023 14:25
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/02/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir tüzel kişi kurum arasında KDV hariç toplam 896.464.823,22 TL tutarında Güneş Enerji Sistemi tesis kurulumuna istinaden sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114792
BIST
15:525.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,32
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
15:5218,8685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
15:5220,0501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0989
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
15:521.108,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,28
|Açılış
|: 1.108,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler15:50
|KONYA
|3.945,50
|248.494.616
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|32.148.407
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|61.914.358
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|80.865.423
|% 9,98
|
|DESA
|52,35
|12.572.849
|% 9,98
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|LIDER
|97,20
|20.843.821
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|29.469.332
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|772.019.454
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.933.309
|% -9,94
|
|KRDMD
|20,66
|4.213.203.642
|% 7,44
|
|EREGL
|44,12
|4.172.310.455
|% -0,85
|
|TUPRS
|624,90
|3.319.539.232
|% -0,87
|
|THYAO
|139,80
|3.131.748.735
|% -0,14
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|KRDMD
|20,66
|4.213.203.642
|% 7,44
|
|KOZAL
|26,60
|3.076.076.083
|% -94,93
|
|EREGL
|44,12
|4.172.310.455
|% -0,85
|
|EKGYO
|7,37
|686.108.192
|% 0,82
|
|AKBNK
|16,00
|1.499.456.786
|% -0,62
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8637
|18,8676
|% 0,11
|
|Euro
|20,0417
|20,0457
|% -0,51
|
|Sterlin
|22,4555
|22,5681
|% -0,34
|
|Frank
|20,1529
|20,2743
|% -0,62
|
|Riyal
|5,0141
|5,0392
|% 0,09
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-8,54
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|7.504
|7.617
|-18,00
|
|Tam
|7.542
|7.597
|-59,00
|
|Yarım
|3.685
|3.717
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.842
|1.859
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,35
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|-2,66
|
Seans Raporu
15:50
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16:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GUBRF, KOZAA
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16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 02 artarak (% 0.18 ) 4, 521
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : DYOBY, AFYON, NIBAS, PNLSN, MARKA, OYAKC, DESA, BRMEN, KONYA, CMBTN
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16:05
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