***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
08.03.2023 17:00
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/03/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında KDV hariç toplam 156.317.700 TL karşılığı tutarda Güneş Enerjisi Santrali Projesine ilişkin tedarik ve kurulum sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121707
BIST
17:595.438
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.612.243
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.484.412
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.799.026
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
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|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
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|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
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|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
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|EREGL
|43,02
|4.749.368.675
|% -2,93
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|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
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|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
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|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
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|SKBNK
|2,69
|749.200.960
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,9350
|18,9419
|% 0,11
|
|Euro
|20,1163
|20,1255
|% 0,83
|
|Sterlin
|22,3062
|22,4181
|% -0,01
|
|Frank
|20,0149
|20,1355
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0298
|5,0551
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.818
|1.819
|4,66
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|3,28
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.537
|7.605
|22,00
|
|Yarım
|3.682
|3.721
|10,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.861
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,16
|0,06
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|Gümüş Gr.
|12,25
|12,26
|0,03
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|B. Petrol
|82,58
|82,58
|-0,71
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