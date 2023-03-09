***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
09.03.2023 09:13
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/03/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında güneş paneli satışı işine istinaden KDV hariç toplam 456.258.208 TL karşılığı tutarda sözleşme imzalanmış ve sözleşmeye ilişkin ön ödeme 08.03.2023 tarihinde alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122078
BIST
11:065.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 56,51
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.502
En Düşük
5.432
11:0618,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,9062
11:0620,0334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0495
|Açılış
|: 20,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,1646
En Düşük
19,9125
11:061.106,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.106,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.106,83
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler11:04
|YGYO
|1,76
|38.596.805
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|32.100.722
|% 10,00
|
|CUSAN
|19,77
|8.935.803
|% 9,96
|
|SEYKM
|9,55
|26.204.718
|% 9,90
|
|YYAPI
|2,14
|29.742.337
|% 9,74
|
|BRKO
|4,50
|218.250
|% -9,82
|
|TUKAS
|20,04
|197.792.674
|% -7,39
|
|ATSYH
|85,50
|247.181
|% -7,22
|
|EMKEL
|10,80
|185.820.683
|% -6,09
|
|DOBUR
|53,65
|5.670.099
|% -5,63
|
|ISCTR
|14,85
|2.834.219.840
|% 4,06
|
|YKBNK
|11,80
|2.075.089.896
|% 1,81
|
|AKBNK
|20,10
|1.966.405.938
|% 0,85
|
|THYAO
|142,50
|1.315.747.979
|% 1,71
|
|EREGL
|43,34
|1.281.696.606
|% 0,74
|
|ISCTR
|14,85
|2.834.219.840
|% 4,06
|
|YKBNK
|11,80
|2.075.089.896
|% 1,81
|
|AKBNK
|20,10
|1.966.405.938
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,31
|795.330.760
|% 2,47
|
|SKBNK
|2,73
|220.085.740
|% 1,49
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9555
|18,9637
|% 0,12
|
|Euro
|20,0146
|20,0347
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,3876
|22,4998
|% 0,05
|
|Frank
|20,0989
|20,2200
|% 0,28
|
|Riyal
|5,0340
|5,0592
|% 0,08
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|1,48
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.107
|1,76
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.519
|7.578
|-8,00
|
|Yarım
|3.674
|3.708
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.854
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,02
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|0,02
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, KRDMD, TOASO
-
11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 92 artarak (% 1.29 ) 4, 953
-
11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CUSAN, YYAPI, SEYKM, YESIL, YGYO
-
11:19
YAYLA, ORGE, ONCSM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında