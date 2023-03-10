***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
10.03.2023 20:07
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/03/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında güneş paneli satışı işine istinaden KDV hariç toplam 276.636.204 TL karşılığı tutarda sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123045
BIST
18:055.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -61,66
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
18:0518,9661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
18:0520,2297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1592
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,3046
En Düşük
19,8223
18:051.135,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 19,75
|Açılış
|: 1.135,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.138,43
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|65,45
|7.039.646
|% 10,00
|
|ERCB
|126,50
|308.762.593
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|407.292.913
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|29.192.391
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.894.611
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|446.464.247
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|437.371.550
|% -9,95
|
|MERCN
|32,60
|106.037.036
|% -9,89
|
|TERA
|25,62
|79.285.318
|% -9,21
|
|BALAT
|16,75
|3.039.972
|% -8,67
|
|EREGL
|40,76
|7.177.139.474
|% -5,17
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|ASTOR
|52,20
|5.524.825.596
|% 6,53
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|ADESE
|1,66
|398.273.996
|% 5,06
|
|EKGYO
|8,09
|1.491.071.161
|% -1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9567
|18,9661
|% 0,07
|
|Euro
|20,2168
|20,2297
|% 0,79
|
|Sterlin
|22,7811
|22,8954
|% 1,11
|
|Frank
|20,5211
|20,6447
|% 1,51
|
|Riyal
|5,0360
|5,0613
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|31,01
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|19,04
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.674
|7.747
|117,00
|
|Yarım
|3.749
|3.791
|57,00
|
|Çeyrek
|1.874
|1.895
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,49
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,50
|0,27
|
|B. Petrol
|82,90
|82,90
|1,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CANTE
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 045 adet işlem
-
17:57RAYSG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
-
17:56UNLU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 704 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
-
17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem