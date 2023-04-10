***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
10.04.2023 09:32
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/04/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında Güneş enerjisi santrali anahtar teslim kurulumuna istinaden KDV hariç toplam 84.224.943 TL karşılığı tutarda yurt içi satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134490
BIST
10:344.999
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 73,93
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.003
En Düşük
4.956
10:3419,2895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0527
|Açılış
|: 19,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6550
|
19,2895
En Düşük
19,2200
10:3421,0559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0630
|Açılış
|: 21,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3900
|
21,0559
En Düşük
20,9377
10:341.236,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,45
|Açılış
|: 1.236,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler10:32
|GESAN
|81,75
|569.229.015
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,88
|10.979.516
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,05
|47.964.489
|% 8,25
|
|KLKIM
|58,70
|29.753.613
|% 6,34
|
|IHGZT
|1,04
|7.947.555
|% 6,12
|
|ONCSM
|106,00
|62.716.088
|% -8,86
|
|DERHL
|5,35
|11.309.110
|% -6,63
|
|KRGYO
|17,66
|5.498.729
|% -5,05
|
|VANGD
|7,34
|5.433.155
|% -4,18
|
|DGGYO
|32,22
|5.957.713
|% -4,16
|
|KOZAL
|22,52
|1.090.165.913
|% 4,26
|
|ASTOR
|58,45
|648.320.519
|% 3,09
|
|THYAO
|128,80
|640.312.022
|% 1,10
|
|GESAN
|81,75
|569.229.015
|% 9,95
|
|EKGYO
|6,78
|448.309.607
|% 1,35
|
|EKGYO
|6,78
|448.309.607
|% 1,35
|
|KOZAL
|22,52
|1.090.165.913
|% 4,26
|
|IHLGM
|1,05
|47.964.489
|% 8,25
|
|IHLAS
|0,83
|30.837.491
|% 3,75
|
|SKBNK
|2,50
|79.890.124
|% 2,73
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2691
|19,2744
|% 0,20
|
|Euro
|21,0201
|21,0418
|% 0,23
|
|Sterlin
|23,8495
|23,9692
|% 0,15
|
|Frank
|21,1841
|21,3118
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1198
|5,1455
|% 0,14
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-11,77
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.237
|-5,55
|
|Cumhuriyet
|8.497
|8.625
|7,00
|
|Tam
|8.507
|8.578
|15,00
|
|Yarım
|4.155
|4.198
|8,00
|
|Çeyrek
|2.077
|2.099
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,37
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,16
|85,16
|0,04
|