Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

17.05.2023 09:41
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İli


***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/05/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar

Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik bir müşteri arasında KDV hariç toplam 35.555.501,55 TL karşılığı tutarda güneş paneli satışı işine istinaden ön ödeme bedeli 16.05.2023 tarihinde alınmıştır.   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151848


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:534.656
Değişim :  1,45% |  66,69
Açılış :  4.606  
Önceki Kapanış :  4.590  
En Yüksek
4.681 En Düşük
4.600
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PSGYO 5,83 56.714.373 % 10,00  
ONCSM 76,00 18.176.611 % 9,99  
DGGYO 28,66 34.072.962 % 9,98  
GOKNR 12,58 79.058.264 % 9,97  
KLRHO 27,44 49.196.410 % 9,94  
daha fazla
12:53 Alış Satış %  
Dolar 19,7547 19,7588 % 0,21  
Euro 21,4198 21,4474 % 0,05  
Sterlin 24,4997 24,6226 % -0,20  
Frank 21,8864 22,0182 % -0,13  
Riyal 5,2523 5,2786 % 0,15  
daha fazla
12:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.985 1.986 -3,57  
Altın Gr. 1.261 1.261 -0,64  
Cumhuriyet 9.041 9.177 -54,00  
Tam 8.993 9.227 -84,28  
Yarım 4.437 4.555 -39,00  
Çeyrek 2.212 2.264 -26,00  
Gümüş.Ons 23,64 23,67 -0,10  
Gümüş Gr. 15,02 15,03 -0,03  
B. Petrol 74,97 74,97 0,06  
Seans Raporu 12:53
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru