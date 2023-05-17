***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.05.2023 09:41
***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/05/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik bir müşteri arasında KDV hariç toplam 35.555.501,55 TL karşılığı tutarda güneş paneli satışı işine istinaden ön ödeme bedeli 16.05.2023 tarihinde alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151848
BIST
12:534.656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 66,69
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
12:5319,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0414
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
12:5321,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0113
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3937
12:531.260,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.260,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler12:53
|PSGYO
|5,83
|56.714.373
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.176.611
|% 9,99
|
|DGGYO
|28,66
|34.072.962
|% 9,98
|
|GOKNR
|12,58
|79.058.264
|% 9,97
|
|KLRHO
|27,44
|49.196.410
|% 9,94
|
|ORMA
|51,00
|74.868
|% -7,27
|
|DAGHL
|13,22
|65.338.355
|% -6,90
|
|COSMO
|60,00
|1.398.349
|% -3,85
|
|INTEM
|75,60
|12.501.140
|% -3,32
|
|FENER
|45,38
|75.567.596
|% -3,16
|
|THYAO
|137,30
|3.392.284.306
|% 1,03
|
|ISCTR
|11,13
|2.673.546.345
|% -1,77
|
|KCHOL
|80,80
|2.211.743.933
|% 1,13
|
|AKBNK
|15,65
|1.850.780.538
|% -0,76
|
|KOZAL
|19,60
|1.629.469.500
|% 3,16
|
|ISCTR
|11,13
|2.673.546.345
|% -1,77
|
|YKBNK
|9,40
|1.582.909.064
|% -0,84
|
|EKGYO
|6,53
|813.382.956
|% 0,93
|
|AKBNK
|15,65
|1.850.780.538
|% -0,76
|
|KOZAL
|19,60
|1.629.469.500
|% 3,16
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7547
|19,7588
|% 0,21
|
|Euro
|21,4198
|21,4474
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,4997
|24,6226
|% -0,20
|
|Frank
|21,8864
|22,0182
|% -0,13
|
|Riyal
|5,2523
|5,2786
|% 0,15
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|-3,57
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|9.041
|9.177
|-54,00
|
|Tam
|8.993
|9.227
|-84,28
|
|Yarım
|4.437
|4.555
|-39,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.264
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,02
|15,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|0,06
|