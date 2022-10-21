***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SMRTG*** SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafındanSermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin gözetilmesi, Kurul'ca açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, politikaların yürütülmesi ve takibi, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görev ve çalışma esasları ekte yer almaktadır.Komite Üyeleri :Hülya Kurt (Bşk)Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz – ÜyeFiliz Avşar Aktaş -ÜyeKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073215BIST