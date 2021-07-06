Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SNGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

06.07.2021 18:46



***SNGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [SNGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO) payında 07/07/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve  "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/08/2021'dir.
 
Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, SNGYO payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/07/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
     MKK Sicil Numarası

    Emre BOZLAK
    45930468

    Ahmet ÖZKARDEŞ
    34983351

    Savaş AYDIN
    34583267

    Ayşen  YILMAZ
    43694460

    Yusuf  BAHADIR BALCI
    39187318

    Hilal  Tuğçe HACIHALİLOĞLU
    45733711

    Faruk  HACIHALİLOĞLU
    14233871

    Fehmi  HACIHALİLOĞLU
    21443128

    Mustafa  OĞUZ
    43149208

    Ali Ulvi OĞUZ
    22960434

    Kaan  YILDIZ
    34248336

    Emrullah  YILDIZ
    21120780

    Murat  TOPUZOĞLU
    13931921

 
Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/10/2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947056


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.383
Değişim :  -0,72% |  -10,06
Açılış :  1.395  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.400 En Düşük
1.383
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GWIND 3,74 137.907.202 % 10,00  
EDATA 7,26 19.231.464 % 10,00  
PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6901 8,6917 % 0,32  
Euro 10,2793 10,2882 % -0,05  
Sterlin 11,9609 12,0209 % -0,03  
Frank 9,3645 9,4209 % 0,06  
Riyal 2,3105 2,3220 % 0,28  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 5,71  
Altın Gr. 502 502 3,08  
Cumhuriyet 3.339 3.390 38,00  
Tam 3.323 3.409 37,66  
Yarım 1.606 1.649 18,21  
Çeyrek 806 825 9,11  
Gümüş.Ons 26,15 26,19 -0,30  
Gümüş Gr. 7,31 7,33 -0,06  
B. Petrol 74,70 74,70 -2,46  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru