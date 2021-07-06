***SNGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***SNGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [SNGYO]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO) payında 07/07/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/08/2021'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, SNGYO payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/07/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıEmre BOZLAK45930468Ahmet ÖZKARDEŞ34983351Savaş AYDIN34583267Ayşen YILMAZ43694460Yusuf BAHADIR BALCI39187318Hilal Tuğçe HACIHALİLOĞLU45733711Faruk HACIHALİLOĞLU14233871Fehmi HACIHALİLOĞLU21443128Mustafa OĞUZ43149208Ali Ulvi OĞUZ22960434Kaan YILDIZ34248336Emrullah YILDIZ21120780Murat TOPUZOĞLU13931921Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/10/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947056BIST