***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 17:19
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917319
BIST
17:571.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -9,82
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
17:577,5240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
17:578,9998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0438
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
17:57417,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,69
|Açılış
|: 417,45
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,86
En Düşük
414,31
BIST En Aktif Hisseler17:57
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.577.280
|% 9,98
|
|TRILC
|16,10
|1.401.199
|% 9,97
|
|CASA
|175,30
|2.083.662
|% 9,97
|
|RTALB
|23,60
|135.575.582
|% 9,97
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|IZFAS
|7,78
|19.154.126
|% -9,95
|
|BAKAB
|26,76
|85.759.100
|% -9,78
|
|IZMDC
|2,78
|230.708.603
|% -9,74
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|SASA
|44,40
|4.139.152.802
|% -4,43
|
|SISE
|7,71
|1.624.412.295
|% 0,26
|
|KOZAL
|127,00
|1.218.507.893
|% -1,55
|
|GARAN
|8,96
|1.184.193.222
|% -2,29
|
|EKGYO
|2,33
|1.006.781.606
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,33
|1.006.781.606
|% -2,10
|
|SISE
|7,71
|1.624.412.295
|% 0,26
|
|DOHOL
|3,48
|647.288.766
|% 2,96
|
|TSKB
|1,69
|320.148.911
|% -1,17
|
|PETKM
|6,25
|864.793.190
|% 0,32
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5203
|7,5240
|% 0,26
|
|Euro
|8,9910
|8,9998
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,4692
|10,5217
|% 0,58
|
|Frank
|8,0908
|8,1395
|% 0,78
|
|Riyal
|2,0008
|2,0108
|% 0,46
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-1,35
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,61
|68,61
|0,71
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB