***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2021 12:42
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935620
BIST
14:341.456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,68
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.460
En Düşük
1.448
14:348,2573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0233
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
14:3410,0538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0270
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
14:34487,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,10
|Açılış
|: 487,89
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler14:34
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.446.638
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|184.980.385
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|182.604.182
|% 9,93
|
|INTEM
|50,25
|5.265.312
|% 9,91
|
|VAKFN
|13,99
|2.949.036
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|FORMT
|1,30
|9.936.450
|% -5,80
|
|PEKGY
|1,30
|40.478.648
|% -5,80
|
|GARAN
|7,69
|767.657.760
|% -0,39
|
|THYAO
|13,18
|727.213.300
|% 1,46
|
|KRDMD
|8,62
|632.253.077
|% 1,65
|
|PETKM
|6,53
|625.284.079
|% 0,00
|
|KOZAL
|130,20
|604.949.837
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,13
|284.156.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|205.671.990
|% 1,63
|
|GARAN
|7,69
|767.657.760
|% -0,39
|
|PETKM
|6,53
|625.284.079
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,07
|246.983.584
|% 2,68
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2559
|8,2573
|% 0,28
|
|Euro
|10,0466
|10,0538
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,6168
|11,6750
|% 1,18
|
|Frank
|9,1386
|9,1937
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1962
|2,2072
|% 0,33
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|6,74
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,09
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|0,44
|