***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2021 10:20
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956782
BIST
11:461.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,49
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
11:468,6469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
11:4610,1463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0149
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1246
11:46480,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,65
|Açılış
|: 481,21
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler11:46
|RODRG
|17,84
|1.730.872
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|13.783.598
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.712.406
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.558.880
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|47.435.988
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.732.743
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,43
|99.572.735
|% -9,64
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,25
|26.315.845
|% -7,61
|
|SISE
|8,38
|609.503.353
|% 2,44
|
|EREGL
|19,73
|539.861.640
|% -3,85
|
|GENIL
|15,64
|493.843.040
|% 9,37
|
|GARAN
|9,10
|364.746.842
|% -0,44
|
|KOZAL
|107,60
|235.545.958
|% 1,13
|
|SISE
|8,38
|609.503.353
|% 2,44
|
|GARAN
|9,10
|364.746.842
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,86
|73.345.545
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|89.210.222
|% 1,23
|
|GENIL
|15,64
|493.843.040
|% 9,37
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6442
|8,6469
|% 0,10
|
|Euro
|10,1418
|10,1463
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9512
|12,0111
|% 0,27
|
|Frank
|9,3529
|9,4092
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2979
|2,3094
|% 0,11
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|1,80
|
|Altın Gr.
|482
|482
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,51
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,02
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,93
|
Seans Raporu
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