***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2022 17:41
***SNGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006901
BIST
17:472.015
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 28,54
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
17:4714,1090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0192
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
17:4715,6972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0120
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
17:47875,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,99
|Açılış
|: 875,25
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler17:47
|PKENT
|374,00
|21.090.314
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.148.250.484
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|514.932.167
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,92
|166.881.612
|% 9,95
|
|AKFGY
|3,25
|143.676.169
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|KZBGY
|44,72
|12.416.946
|% -8,73
|
|KONKA
|10,38
|146.056.538
|% -6,32
|
|SANEL
|9,40
|9.429.376
|% -5,34
|
|KRDMD
|13,47
|4.046.231.774
|% 4,74
|
|THYAO
|25,96
|3.223.870.259
|% -0,08
|
|EREGL
|35,28
|3.052.871.879
|% 2,32
|
|ASELS
|23,82
|2.000.869.726
|% 3,75
|
|GARAN
|11,76
|1.689.558.202
|% 1,20
|
|KRDMD
|13,47
|4.046.231.774
|% 4,74
|
|YKBNK
|3,66
|718.880.273
|% 0,27
|
|PETKM
|7,86
|1.262.170.105
|% 2,88
|
|GARAN
|11,76
|1.689.558.202
|% 1,20
|
|DOHOL
|2,64
|346.001.261
|% 2,33
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1000
|14,1090
|% 0,14
|
|Euro
|15,6261
|15,6972
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,8029
|18,8972
|% -0,10
|
|Frank
|15,2804
|15,3724
|% 0,22
|
|Riyal
|3,7452
|3,7640
|% 0,03
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,78
|
|Altın Gr.
|875
|875
|2,73
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,18
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,20
|
Seans Raporu
17:47
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17:58TSGYO
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17:56XU050
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY