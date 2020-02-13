***SNGYO*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
13.02.2020 11:45
***SNGYO*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [SNGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/02/2020
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
13/02/2020
Açıklamalar
Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere SNGYO.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (13/02/2020) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818762
BIST
16:57120.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 299,99
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
16:576,0618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
16:576,5804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
16:57307,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,42
|Açılış
|: 306,98
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|238.316.035
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.059.583
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.741.266
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.587.407
|% 14,63
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|QNBFB
|53,00
|1.643.117
|% -7,02
|
|THYAO
|15,05
|2.137.189.239
|% 1,55
|
|ASELS
|28,30
|1.291.407.051
|% 1,07
|
|TSPOR
|4,47
|831.597.277
|% 13,16
|
|TUPRS
|112,50
|637.988.729
|% -2,17
|
|SASA
|10,47
|544.210.338
|% 9,63
|
|TSPOR
|4,47
|831.597.277
|% 13,16
|
|ISGYO
|2,02
|340.700.259
|% 5,76
|
|THYAO
|15,05
|2.137.189.239
|% 1,55
|
|GSRAY
|2,38
|340.154.454
|% 2,59
|
|IHLGM
|1,36
|175.202.744
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8726
|7,9121
|% 0,79
|
|Frank
|6,1679
|6,2051
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6118
|1,6199
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|8,32
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.021
|2.071
|13,83
|
|Yarım
|977
|1.002
|6,69
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-0,17
|