***SNGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
08.07.2021 00:09
***SNGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [SNGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 07.07.2021 tarihli toplantısında görüşen Kurulumuz Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 08.07.2021 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
AHMET ÖZKARDEŞ 34983351
ALİ AKPINAR 25722745
ALİ ULVİ OĞUZ 22960434
ALİM ALP 35087793
ARES YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 44393821
AYŞEN YILMAZ 43694460
BİLAL TUĞRUL 31868116
CAN ÖZSOY 36658661
CEMAL EREN 43630210
CENAN KIR 23246030
DUHAN YILDIZ 45040076
EMRE BOZLAK 45930468
EMRULLAH YILDIZ 21120780
FARUK HACIHALİLOĞLU 14233871
FEHMİ HACIHALİLOĞLU 21443128
HAMZA FATSA 12875478
HAVA GÖKDERE ÇİNAR 26310018
HİLAL TUĞÇE HACIHALİLOĞLU 45733711
KAAN YILDIZ 34248336
KEMAL OLCARCIÖZ 45710657
KEMAL ORKUN YEKDEŞ 37232257
MERTCAN EROL 46360347
MURAT TOPUZOĞLU 13931921
MUSTAFA OĞUZ 43149208
MUSTAFA SEZİKLİ 44715558
NURİ ÖZMEN 20692711
RIFAT ŞENOL GÜNDAY 12364685
SAVAŞ AYDIN 34583267
SEMİH ALTINTAŞ 42924054
SULTAN YANIK 46161961
ÜLKÜ TEKER 35667591
YUSUF BAHADIR BALCI 39187318
ZEKİ OĞUZ 31778403
Karar 2021/34 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948097
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.391
En Düşük
1.373
18:058,6869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0058
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,6956
En Düşük
8,6768
18:0510,2993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0169
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3212
En Düşük
10,2712
18:05503,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 504,02
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|11,57
|11.817.274
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.528.844
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.299.086
|% 9,85
|
|DIRIT
|3,50
|651.069
|% 9,72
|
|BASCM
|12,35
|230.369
|% 9,10
|
|SNGYO
|4,23
|14.815.211
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.852.372
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.400.020
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.874.107
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.430.742
|% -9,86
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|THYAO
|13,66
|765.470.044
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,08
|564.081.931
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,86
|284.672.649
|% -2,11
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|PEKGY
|1,22
|100.115.078
|% -1,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6851
|8,6869
|% -0,07
|
|Euro
|10,2867
|10,2993
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9556
|12,0156
|% 0,03
|
|Frank
|9,4648
|9,5218
|% 1,29
|
|Riyal
|2,3110
|2,3226
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,57
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,25
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,14
|74,14
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CEOEM
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 136, 325 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
-
17:56EMKEL
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 839, 594 adet işlem
-
17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO