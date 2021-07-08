***SNGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***SNGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [SNGYO]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 07.07.2021 tarihli toplantısında görüşen Kurulumuz Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 08.07.2021 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoAHMET ÖZKARDEŞ 34983351ALİ AKPINAR 25722745ALİ ULVİ OĞUZ 22960434ALİM ALP 35087793ARES YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 44393821AYŞEN YILMAZ 43694460BİLAL TUĞRUL 31868116CAN ÖZSOY 36658661CEMAL EREN 43630210CENAN KIR 23246030DUHAN YILDIZ 45040076EMRE BOZLAK 45930468EMRULLAH YILDIZ 21120780FARUK HACIHALİLOĞLU 14233871FEHMİ HACIHALİLOĞLU 21443128HAMZA FATSA 12875478HAVA GÖKDERE ÇİNAR 26310018HİLAL TUĞÇE HACIHALİLOĞLU 45733711KAAN YILDIZ 34248336KEMAL OLCARCIÖZ 45710657KEMAL ORKUN YEKDEŞ 37232257MERTCAN EROL 46360347MURAT TOPUZOĞLU 13931921MUSTAFA OĞUZ 43149208MUSTAFA SEZİKLİ 44715558NURİ ÖZMEN 20692711RIFAT ŞENOL GÜNDAY 12364685SAVAŞ AYDIN 34583267SEMİH ALTINTAŞ 42924054SULTAN YANIK 46161961ÜLKÜ TEKER 35667591YUSUF BAHADIR BALCI 39187318ZEKİ OĞUZ 31778403Karar 2021/34 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948097BIST