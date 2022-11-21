***SNGYO* *KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.11.2022 18:59
***SNGYO******KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yapmış olduğu işlemler tabloda belirtilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/11/2022 0 4.663.000 4.663.000 229.663.000,19 225.000.000,19 % 76,55 % 76,55 % 75 % 75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081485
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,59
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.570
En Düşük
4.464
18:0518,6241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0519,0734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1616
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
18:051.040,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,29
|Açılış
|: 1.040,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.039,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|227,80
|257.070.069
|% 10,00
|
|ARDYZ
|9,35
|246.691.307
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|34.027.424
|% 10,00
|
|MRSHL
|342,10
|26.312.411
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|29.230.223
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|299.753.951
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|7.212.851
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|255.664.605
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,28
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 4,68
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 2,17
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6107
|18,6241
|% 0,08
|
|Euro
|19,0623
|19,0734
|% -0,84
|
|Sterlin
|21,9125
|22,0224
|% -0,61
|
|Frank
|19,3537
|19,4703
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-12,06
|
|Altın Gr.
|1.040
|1.040
|-5,95
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.966
|7.065
|-66,00
|
|Yarım
|3.389
|3.454
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.726
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|-4,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de