***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.06.2023 14:03
***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.05.2023
Tescil Tarihi
31.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.06.2023 - 10843
Açıklamalar
2023 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 24.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul Kararı, 31.05.2023 tarihinde tescil edilerek 01.06.2023 tarih ve 10843 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155256
BIST
16:544.952
En Düşük
|Değişim
|: 1,34%
|| 65,24
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
16:5420,8045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0167
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
16:5422,5293
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2696
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
16:541.319,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.319,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler16:50
|BRSAN
|199,10
|472.745.467
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|202.633.564
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|1.657.240
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.221.011
|% 9,97
|
|IMASM
|29,78
|156.670.069
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|4.877.699
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|150.109.430
|% -9,94
|
|HKTM
|50,00
|87.392.165
|% -3,85
|
|KRGYO
|15,85
|21.546.722
|% -3,65
|
|KGYO
|53,30
|19.412.116
|% -3,53
|
|THYAO
|146,40
|5.083.593.069
|% 1,81
|
|GARAN
|27,08
|2.614.890.937
|% 1,12
|
|ASTOR
|54,65
|2.265.822.967
|% 4,10
|
|AKBNK
|16,23
|2.019.670.485
|% 2,72
|
|YKBNK
|10,39
|1.929.114.629
|% 1,86
|
|YKBNK
|10,39
|1.929.114.629
|% 1,86
|
|ISCTR
|11,33
|1.808.215.497
|% 1,61
|
|EKGYO
|7,20
|1.088.978.975
|% 1,27
|
|AKBNK
|16,23
|2.019.670.485
|% 2,72
|
|ALBRK
|2,61
|308.713.249
|% 4,40
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7992
|20,8065
|% 0,09
|
|Euro
|22,4324
|22,6014
|% 1,54
|
|Sterlin
|25,9176
|26,0476
|% 0,47
|
|Frank
|22,8043
|22,9417
|% 0,25
|
|Riyal
|5,5296
|5,5573
|% 0,04
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|10,19
|
|Altın Gr.
|1.316
|1.317
|4,15
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.226
|2,00
|
|Tam
|9.034
|9.269
|-11,54
|
|Yarım
|4.442
|4.545
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.280
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,73
|15,75
|0,02
|
|B. Petrol
|72,23
|72,23
|-0,37
|