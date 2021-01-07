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***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

07.01.2021 19:54



***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bursa İli Osmangazi İlçesi Bursa Modern Projesi
Rapor Tarihi
06.01.2021
Açıklamalar

Bursa ili, Osmangazi İlçesi Cumhuriyet Mah.yer bulunan Bursa Modern Projesine ilişkin Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) uyarınca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897938


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Tam 2.981 3.057 -36,32  
Yarım 1.441 1.479 -17,57  
Çeyrek 723 739 -8,78  
Gümüş.Ons 26,98 27,02 -0,18  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 -0,04  
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